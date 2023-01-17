Обложкин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения19.12.1905
Дата смерти25.11.1976
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Огнева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
10.03.1933
Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Тарабаева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
01.02.1946
Сын: Обложкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна
Смерть
25.11.1976