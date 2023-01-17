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Обложкин Николай Семёнович

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Место рождения

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.12.1905

Дата смерти

25.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: Обложкин Семен Михайлович

Мать: Обложкина София Тимофеевна

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Огнева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1933

Сын: Обложкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Тарабаева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1946

Сын: Обложкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обложкина Мария Никифоровна

Смерть
25.11.1976
Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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