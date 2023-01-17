Дубинин Петр Александрович
Место рожденияВологодская обл., Устюженский р-н, Мережский с/с, д. Мережа
Дата рождения1912
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дубинин Александр Алексеевич
Мать: не указана
Вологодская обл., Устюженский р-н, Мережский с/с, д. Мережа
второй вариант места рождения Вологодская обл., Чарозерский р-н, д. Шухтино
Рождение ребёнка
16.03.1936
Сын: Дубинин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинин Александр Петрович
Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Петровна
Смерть
1942
Ленинградская обл., в р-не Волховстроя, Ясная Поляна
курсант, погиб, 33 ОСБр, Источник: ЦАМО Фонд: 58 Дело: 1455 Лист: 9479 ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 29, ящик 4.