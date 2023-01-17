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Дубинин Петр Александрович

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Место рождения

Вологодская обл., Устюженский р-н, Мережский с/с, д. Мережа

Дата рождения

1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дубинин Александр Алексеевич

Мать: не указана

Вологодская обл., Устюженский р-н, Мережский с/с, д. Мережа
второй вариант места рождения Вологодская обл., Чарозерский р-н, д. Шухтино
Рождение ребёнка
16.03.1936

Сын: Дубинин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Петровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Александр Петрович

Мать ребёнка: Дубинина Пелагея Петровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1942
Ленинградская обл., в р-не Волховстроя, Ясная Поляна
курсант, погиб, 33 ОСБр, Источник: ЦАМО Фонд: 58 Дело: 1455 Лист: 9479 ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 29, ящик 4.
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