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Байлова Мария Платоновна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1897

Муж: Байлов Николай Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Байлова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Байлов Николай Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Байлов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Байлов Николай Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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