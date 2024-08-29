Байлова Мария Платоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Байлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Байлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Байлов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Байлов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно