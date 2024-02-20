Кундухова (Есенова) Чабахан Галаовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундухова (Есенова) Чабахан Галаовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

1918 г.р.
1921 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Галау (Иналдыко)

Мать: Есенова Мазаго Знауровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кундухов Кургок

Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мадинат

Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кундухов Мусса Касполатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кундухов Мусса Касполатович

Смерть
1973
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