Питькин Анатолий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПитькин Анатолий Фёдорович

Питькин Анатолий Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1949

Дата смерти

24.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1973

Сын: Питькин Станислав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.03.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close