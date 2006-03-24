Питькин Анатолий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1949
Дата смерти24.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1973
Сын: Питькин Станислав Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.03.2006