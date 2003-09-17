Ловцов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1940
Дата смерти17.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1964
Дочь: Мельникова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
17.10.?
Дочь: Ловцова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловцов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2003