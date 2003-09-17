Ловцов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1940

Дата смерти

17.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1964

Дочь: Мельникова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
17.10.?

Дочь: Ловцова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ловцова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловцова Любовь Алексеевна

Смерть
17.09.2003
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