Нестерук Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1938
Дата смерти29.01.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938
Отец: не указан
Мать: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1962
Дочь: Киричук (Нестерук) Галина Степановна
Отец ребёнка: Нестерук Степан Якимович
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.06.1968
Дочь: Ясько (Нестерук) Людмила Степановна
Отец ребёнка: Нестерук Степан Якимович
Смерть
29.01.2024