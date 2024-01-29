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Нестерук Александра Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1938

Дата смерти

29.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938

Отец: не указан

Мать: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестерук Степан Якимович

Рождение ребёнка
18.01.1962

Дочь: Киричук (Нестерук) Галина Степановна

Отец ребёнка: Нестерук Степан Якимович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.06.1968

Дочь: Ясько (Нестерук) Людмила Степановна

Отец ребёнка: Нестерук Степан Якимович

Смерть
29.01.2024

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