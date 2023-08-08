Климов Алексей Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Алексей Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: Клим

Мать: не указана

Место жительства
27.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-27 Страница: лл.??? (Хилкотой, Климов Алексей) Расшифровка: Ревизск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Авдотья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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