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Тимофей Никифорович

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Никифор Кононович

Мать: Евдокия Софониевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: София Тимофеевна

Мать ребёнка: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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