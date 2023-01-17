Тимофей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Никифор Кононович
Мать: Евдокия Софониевна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Васса Зиновьевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Васса Зиновьевна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: София Тимофеевна
Мать ребёнка: Васса Зиновьевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Васса Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Васса Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно