Петр Емельянович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
25.01.1898 ст.
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 25.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянин Прокофий Васильевич 20,5 Заложья, Руднянской вол. крестьянка Ольга Даниловна 21 по жениху Заложья, Руднянской вол. крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно