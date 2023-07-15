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Петр Емельянович

Место рождения

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд
Поручитель
25.01.1898 ст.
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 25.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянин Прокофий Васильевич 20,5 Заложья, Руднянской вол. крестьянка Ольга Даниловна 21 по жениху Заложья, Руднянской вол. крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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