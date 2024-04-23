Георгий Ильич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти03.09.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Илья Семёнович
Мать: Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Василий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1855
Дочь: Ульяна Георгиевна
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Леонтий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.02.1875
Дочь: Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Смерть
03.09.1896