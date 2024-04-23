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Георгий Ильич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

03.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Илья Семёнович

Мать: Мария Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1855

Дочь: Ульяна Георгиевна

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Леонтий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.02.1875

Дочь: Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
03.09.1896

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