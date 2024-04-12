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Темников Илья Евграфович

Место рождения

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Темников Евграф Степанович

Мать: Темникова Степанида Тимофеевна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Акулина Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Анатолий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Светлана Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Виктория Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замарехина Вера Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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