Темников Илья Евграфович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Светлана Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Виктория Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замарехина Вера Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно