Лискович Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1934
Дата смерти21.08.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1934
Рождение ребёнка
01.09.1955
Дочь: Кулик Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Кулик Владимир
Рождение ребёнка
31.05.1959
Дочь: Кулик Виктория-Вера Владимировна
Отец ребёнка: Кулик Владимир
Рождение ребёнка
10.11.1969
Сын: Веремейчук Иван Степанович
Отец ребёнка: Веремейчук Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веремейчук Степан
Смерть
21.08.2022