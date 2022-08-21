Лискович Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лискович Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1934

Дата смерти

21.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1934

Отец: Лискович Иван Григорьевич

Мать: Лискович Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
01.09.1955

Дочь: Кулик Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Кулик Владимир

Рождение ребёнка
31.05.1959

Дочь: Кулик Виктория-Вера Владимировна

Отец ребёнка: Кулик Владимир

Рождение ребёнка
10.11.1969

Сын: Веремейчук Иван Степанович

Отец ребёнка: Веремейчук Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремейчук Степан

Смерть
21.08.2022
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