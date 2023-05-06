Авдотья Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Александров Иван Александрович

Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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