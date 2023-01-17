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Козлов Алексей

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Место рождения

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

07.03.1898

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1898

Отец: Козлов Петр

Мать: Козлова Александра

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1922

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Козлова Акулина

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1925

Сын: Козлов Александр

Мать ребёнка: Козлова Акулина

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Козлов Виктор

Мать ребёнка: Козлова Акулина

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей

Мать ребёнка: Козлова Акулина

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Акулина

Смерть
Около 1948
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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