Козлов Алексей
Место рождения
Дата рождения07.03.1898
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1898
Отец: Козлов Петр
Мать: Козлова Александра
Рождение ребёнка
07.12.1922
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Козлова Акулина
Рождение ребёнка
05.12.1925
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Козлова Акулина
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Козлов Виктор
Мать ребёнка: Козлова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей
Мать ребёнка: Козлова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Акулина
Смерть
Около 1948
Похороны
Неизвестно
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область