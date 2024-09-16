Липанова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Селезнев Иван Васильевич
Мать: не указана
Пригорода Малого Карсуна Троицкого прихода
Бракосочетание
09.02.1836 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1836 ст.
Дочь: Липанова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Липанов Алексей Осипович
Смерть
Неизвестно