Липанова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипанова Наталья Ивановна

Липанова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Селезнев Иван Васильевич

Мать: не указана

Пригорода Малого Карсуна Троицкого прихода
Бракосочетание
09.02.1836 ст.

Муж: Липанов Алексей Осипович

Старое Погорелово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1836 ст.

Дочь: Липанова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Липанов Алексей Осипович

Старое Погорелово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.