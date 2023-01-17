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Филатова Мария Алексеевна
Филатова Мария Алексеевна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
19.10.1989
Пол
Женский
Отец
Филатов Алексей (Олег) Николаевич
1963 г.р.
Мать
Филатова (Фролова) Татьяна Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1989
Отец:
Филатов Алексей Николаевич
Мать:
Филатова Татьяна Анатольевна
Самара
, Самара, Самарская область
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