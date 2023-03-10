Мирохина (Серова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1986
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1986
Отец: Серов Сергей Михайлович
Мать: Серова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирохин Сергей
Рождение ребёнка
21.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирохин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирохин Сергей