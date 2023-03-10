Мирохина (Серова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирохина (Серова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1965 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1986

Отец: Серов Сергей Михайлович

Мать: Серова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирохин Сергей

Рождение ребёнка
21.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирохин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирохин Сергей

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