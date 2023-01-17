Никишин Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Никишин Илья
Мать: Никишина Марфа
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Никишина Ефимия
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Никишина Ефимия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Никишина Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никишина Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно