Никишин Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Дмитрий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Никишин Илья

Мать: Никишина Марфа

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Никишина Ефимия

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Никишина Ефимия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Никишина Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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