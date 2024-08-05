Магнанимов Илья Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Березкин Фёдор Петрович
Мать: Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гусева (Магнанимова) Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Магнанимова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Магнанимова) Александра Ильинична
Мать ребёнка: Магнанимова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Магнанимова) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Магнанимова Екатерина Емельяновна
Смерть
Неизвестно