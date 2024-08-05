Магнанимов Илья Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагнанимов Илья Фёдорович

Магнанимов Илья Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Березкин Фёдор Петрович

Мать: Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магнанимова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гусева (Магнанимова) Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Магнанимова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Магнанимова) Александра Ильинична

Мать ребёнка: Магнанимова Екатерина Емельяновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Магнанимова) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Магнанимова Екатерина Емельяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.