Малышев Капитон Кононович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1901 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Дочь: Ольга Капитоновна
Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.
Дочь: Василий Капитонович
Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.
Дочь: Параскева Капитоновна
Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна