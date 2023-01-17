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Малышев Капитон Кононович

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Место рождения

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
02.07.1901 ст.

Жена: Малышева Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Дочь: Ольга Капитоновна

Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.

Дочь: Василий Капитонович

Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.

Дочь: Параскева Капитоновна

Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.

Сын: Малышев Иван Капитонович

Мать ребёнка: Малышева Анисия Григорьевна

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
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