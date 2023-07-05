Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно