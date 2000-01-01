Базаев Ярослав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаев Ярослав Дмитриевич

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Место рождения

г.Суздаль

Дата рождения

18.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1991

Отец: Базаев Дмитрий Борисович

Мать: не указана

г.Суздаль
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