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Базаев Ярослав Дмитриевич
Базаев Ярослав Дмитриевич
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Место рождения
г.Суздаль
Дата рождения
18.01.1991
Пол
Мужской
Отец
Базаев Дмитрий Борисович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1991
Отец:
Базаев Дмитрий Борисович
Мать: не указана
г.Суздаль
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