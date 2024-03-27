Колесников Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Федор Павлович

Место рождения

Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Владимировка

Дата рождения

21.06.1904

Дата смерти

17.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Военная награда
Неизвестно
Колесников Федор Павлович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1904 Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Владимировка. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
30.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Рождение ребёнка
13.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Рождение ребёнка
18.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Рождение ребёнка
15.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Смерть
17.05.1989

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