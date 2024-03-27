Колесников Федор Павлович
Место рожденияКазахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Владимировка
Дата рождения21.06.1904
Дата смерти17.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Колесников Федор Павлович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1904 Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Владимировка. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
30.03.1924
Рождение ребёнка
13.03.1934
Рождение ребёнка
18.10.1936
Рождение ребёнка
15.07.1941
Смерть
17.05.1989