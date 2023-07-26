Максутов Баязит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Алкин Максуд
Мать: Юнусова Гульчячяк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальметова Рабига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Фариза
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Гультекхана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гайнугабдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Назира
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно