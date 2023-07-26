Максутов Баязит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максутов Баязит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Алкин Максуд

Мать: Юнусова Гульчячяк

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальметова Рабига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Фариза

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Гультекхана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Гайнугабдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Назира

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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