Коноплев Николай Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплев Николай Фролович

Коноплев Николай Фролович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноплев Фрол

Мать: Коноплева Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close