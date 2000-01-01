Коноплев Николай Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коноплев Фрол
Мать: Коноплева Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно