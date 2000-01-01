Ефимов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Ефимов Василий Кондратьевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ефимова Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ефимова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1989