Ефимов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ефимов Василий Кондратьевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ефимова Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ефимова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ефимов Зиновий Федорович

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1989
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