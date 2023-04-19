Нешатаев Иван (Иоан) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешатаев Иван (Иоан) Егоров

Место рождения

Заполье

Дата рождения

01.05.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1857 ст.

Отец: Нешатаев Егор Емелианов

Мать: Нешатаева Ульяна Егорова

Заполье
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#9
Рождение ребёнка
1883

Сын: Нешатаев Николай Иванов

Мать ребёнка: Нешатаева Анна Никитина

Рождение ребёнка
1888

Сын: Нешатаев Иаким (?) Иванов

Мать ребёнка: Нешатаева Анна Никитина

Место жительства
1900 ст.
Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#21
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нешатаева Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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