Нешатаев Иван (Иоан) Егоров
Место рожденияЗаполье
Дата рождения01.05.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1857 ст.
Отец: Нешатаев Егор Емелианов
Мать: Нешатаева Ульяна Егорова
Заполье
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#9
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Нешатаева Анна Никитина
Рождение ребёнка
1888
Сын: Нешатаев Иаким (?) Иванов
Мать ребёнка: Нешатаева Анна Никитина
Место жительства
1900 ст.
Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#21
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нешатаева Анна Никитина
Смерть
Неизвестно