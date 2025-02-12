Даниилова Мария Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 или 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869 или 1870
Отец: Максимов Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1894
Рождение ребёнка
01.11.1896 ст.
Сын: Шашкин (Федоров) Егор (Георгий) Федорович
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
20.12.1898 ст.
Сын: Стефан Феодорович
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Шашкина (Федорова) Параскева Феодоровна
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Сын: Шашкин (Федоров) Василий Федорович
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
24.08.1906
Сын: Шашкин (Федоров) Александр Федорович
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Шашкина (Федорова) Анастасия Феодоровна
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
15.12.1908
Сын: Павел Феодорович
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Зиновия Феодоровна
Отец ребёнка: Кириллов Феодор Кириллович
Смерть
Неизвестно