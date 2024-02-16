Ломаев Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаев Роман Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.2017

Дочь: Ломаева ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.2018

Сын: Ломаев Макар Романович

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Рождение ребёнка
25.05.2022

Сын: Ломаев Матвей Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

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