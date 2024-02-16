Ломаев Роман Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.2017
Дочь: Ломаева ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности