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Салихянов Динислам Раифович
Салихянов Динислам Раифович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Салихянов Раиф Фагимович
1966 г.р.
Мать
Салихянова Гульназ Флюровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2011
Отец:
Салихянов Раиф Фагимович
Мать:
Салихянова Гульназ Флюровна
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