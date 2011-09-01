Салихянов Динислам Раифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихянов Динислам Раифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2011

Отец: Салихянов Раиф Фагимович

Мать: Салихянова Гульназ Флюровна

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