Зыкова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1897
Дата смерти01.07.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897
Отец: Зыков Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1922
Дочь: Зыкова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.06.1925
Сын: Зыков Михаил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.07.1977
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия