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Зыкова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1897

Дата смерти

01.07.1977

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897

Отец: Зыков Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1922

Дочь: Зыкова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1925

Сын: Зыков Михаил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.07.1977
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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