Федотов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1960
Дата смерти20.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.02.1983
Рождение ребёнка
21.12.1984
Сын: Федотов Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Тихоненко Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
06.06.1990
Сын: Федотов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тихоненко Вера Леонтьевна
Смерть
20.08.1999