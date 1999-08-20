Федотов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1960

Дата смерти

20.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1983

Жена: Тихоненко Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
21.12.1984

Сын: Федотов Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Тихоненко Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
06.06.1990

Сын: Федотов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тихоненко Вера Леонтьевна

Смерть
20.08.1999
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