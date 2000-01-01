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Старикевич Яков Павлов
Старикевич Яков Павлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
1801
Пол
Мужской
Отец
Старикевич Павел Григорьев
Около 1760 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Старикевич Павел Григорьев
Мать: не указана
Смерть
1801
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