Старикевич Яков Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарикевич Яков Павлов

Старикевич Яков Павлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Старикевич Павел Григорьев

Мать: не указана

Смерть
1801
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close