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Fleischmann Andreas

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fleischmann Peter

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1858

Жена: Fleischmann (Bender) Catharina Christine

Рождение ребёнка
14.05.1858

Дочь: (Fleischmann) Christine

Мать ребёнка: Fleischmann (Bender) Catharina Christine

Рождение ребёнка
02.07.1860

Дочь: (Fleischmann) Sophie

Мать ребёнка: Fleischmann (Bender) Catharina Christine

Смерть
Неизвестно

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