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Шабайкин Иосиф Филиппович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шабайкин Филипп Максимович

Мать: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.04.1889

Жена: Шабайкина Матрена Кузьмина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1895

Сын: Шабайкин Сафрон Иосифович

Мать ребёнка: Шабайкина Матрена Кузьмина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1896

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Шабайкина Матрена Кузьмина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Шабайкин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Шабайкина Матрена Кузьмина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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