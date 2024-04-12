Шабайкин Иосиф Филиппович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
23.04.1889
Рождение ребёнка
07.03.1895
Сын: Шабайкин Сафрон Иосифович
Мать ребёнка: Шабайкина Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
05.06.1896
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Шабайкина Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
18.06.1897
Мать ребёнка: Шабайкина Матрена Кузьмина
Смерть
Неизвестно