Безобразова (Королева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразова (Королева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Ярославская губерния Мышкинский уезд Хоробровская волость деревня Плишкино

Дата рождения

1878

Дата смерти

06.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Королев Василий

Мать: Королева Агафья

Ярославская губерния Мышкинский уезд Хоробровская волость деревня Плишкино
Бракосочетание
05.12.1922

Муж: Безобразов Иван Алексеевич

Ярославская область город Рыбинск ул.
Смерть
06.12.1954
Ярославская область г.Рыбинск
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