Безобразова (Королева) Екатерина Васильевна
Место рожденияЯрославская губерния Мышкинский уезд Хоробровская волость деревня Плишкино
Дата рождения1878
Дата смерти06.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Королев Василий
Мать: Королева Агафья
Ярославская губерния Мышкинский уезд Хоробровская волость деревня Плишкино
Бракосочетание
05.12.1922
Ярославская область город Рыбинск ул.
Смерть
06.12.1954
Ярославская область г.Рыбинск