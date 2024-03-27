Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1914

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1937

Сын: Суздальницкий Михаил

Отец ребёнка: Суздальницкий Калман

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Демко Татьяна

Отец ребёнка: Суздальницкий Калман

Свирск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Калман

Смерть
2005
Ангарск
Похороны
Неизвестно
г.Ангарск
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