Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1914
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1937
Сын: Суздальницкий Михаил
Отец ребёнка: Суздальницкий Калман
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Демко Татьяна
Отец ребёнка: Суздальницкий Калман
Свирск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Калман
Смерть
2005
Ангарск
Похороны
Неизвестно
г.Ангарск