Голубина (Падерина) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубина (Падерина) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Падерин Прокопий Федотович

Мать: Падерина Анисия Никитична

Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Голубин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Голубин Николай Иванович

Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубин Александр Иванович

Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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