Голубина (Падерина) Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1931
Сын: Голубин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубин Александр Иванович
Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно