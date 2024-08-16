Соловьев Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.2010
Дочь: Соловьева Даша
Мать ребёнка: Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна
Рождение ребёнка
24.09.2017
Сын: Соловьев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна