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Соловьев Евгений Анатольевич

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

24.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
24.02.2010

Дочь: Соловьева Даша

Мать ребёнка: Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.09.2017

Сын: Соловьев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна

Минск, Минск

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