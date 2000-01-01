Горн Волдемар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорн Волдемар

Горн Волдемар

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915

Отец: Горн Иоганн

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close