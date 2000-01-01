Мокин Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокин Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Мокина Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Мокина Ирина Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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