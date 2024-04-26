Амбробен Леонид 1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амбробен Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
30.08.1998

Дочь: Амбробен Виктория Леонидовна

Мать ребёнка: Майорова Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.2013

Сын: Амбробен Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Майорова Светлана Александровна

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