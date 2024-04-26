Амбробен Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1998
Дочь: Амбробен Виктория Леонидовна
Мать ребёнка: Майорова Светлана Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.2013
Сын: Амбробен Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Майорова Светлана Александровна