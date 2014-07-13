Olejnicka (Morga) Regina 17.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Olejnicka (Morga) Regina

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Место рождения

Grabów

Дата рождения

17.11.1926

Дата смерти

13.07.2014

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1926

Отец: Morga Antoni

Мать: Morga (Urbańska) Marianna

Grabów
Бракосочетание
21.10.1945

Муж: Olejnicki Franciszek

Рождение ребёнка
09.07.1946

Дочь: Kunc (Olejnicka) Jadwiga

Отец ребёнка: Olejnicki Franciszek

Budzyń, Polska
Рождение ребёнка
14.09.1948

Сын: Olejnicki Zbigniew

Отец ребёнка: Olejnicki Franciszek

Смерть
13.07.2014
Похороны
Неизвестно
kościelny, Żychlin, Poland

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