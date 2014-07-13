Olejnicka (Morga) Regina
Место рожденияGrabów
Дата рождения17.11.1926
Дата смерти13.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1926
Отец: Morga Antoni
Grabów
Бракосочетание
21.10.1945
Муж: Olejnicki Franciszek
Рождение ребёнка
09.07.1946
Дочь: Kunc (Olejnicka) Jadwiga
Отец ребёнка: Olejnicki Franciszek
Budzyń, Polska
Рождение ребёнка
14.09.1948
Сын: Olejnicki Zbigniew
Отец ребёнка: Olejnicki Franciszek
Смерть
13.07.2014
Похороны
Неизвестно
kościelny, Żychlin, Poland