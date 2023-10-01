Кочурова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочуров Павел Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилдаев Роман Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилдаева Оксана Александровна
Отец ребёнка: Шилдаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилдаев Александр