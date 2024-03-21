Коровина Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Матрона Васильевна

Коровина Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

09.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Евфим Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Коровин Гаврила Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Коровин Ермил Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Коровин Николай Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1870

Сын: Коровин Симеон Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение 20.07.1870
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Коровин Андрей Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1876

Сын: Коровин Андрей Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1878

Дочь: Коровина Евдокия Евфимовна

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение 12.03.1878
Рождение ребёнка
10.10.1880

Сын: Коровин Филипп Евфимович

Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
крещён 12.10.1880
Смерть
09.03.1887
Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Умерла от простуды, в метрической книге запись 45 лет, хотя по ревизской сказке 1858 года её было 19, т.е родилась в 1839 году и на момент смерти ей было 48 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.