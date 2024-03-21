Коровина Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти09.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Коровин Гаврила Евфимович
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Коровин Николай Евфимович
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1870
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Крещение 20.07.1870
Рождение ребёнка
01.07.1873
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1876
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1878
Дочь: Коровина Евдокия Евфимовна
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
Крещение 12.03.1878
Рождение ребёнка
10.10.1880
Отец ребёнка: Коровин Евфим Иванович
крещён 12.10.1880
Смерть
09.03.1887
Умерла от простуды, в метрической книге запись 45 лет, хотя по ревизской сказке 1858 года её было 19, т.е родилась в 1839 году и на момент смерти ей было 48 лет