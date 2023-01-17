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Цветкова Дарья Алексеевна

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.03.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Цветков Алексей Андреевич

Мать: Цветкова Анисия Антоновна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
1885
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1885 по 20.03.1886 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1885 по 20.03.1886 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Работа или профессия
С 1885 по 20.03.1886 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская дочь
Смерть
20.03.1886 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
22.03.1886 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
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