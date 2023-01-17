Цветкова Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти20.03.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Крещение
1885
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1885 по 20.03.1886 ст.
Гражданство
С 1885 по 20.03.1886 ст.
Россия
Работа или профессия
С 1885 по 20.03.1886 ст.
Крестьянская дочь
Смерть
20.03.1886 ст.
Похороны
22.03.1886 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область