Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Андрей Кузьмич

Мать: Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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