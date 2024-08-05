Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Андрей Кузьмич
Мать: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Стефан Никифорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно