Осипова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Отец ребёнка: Осипов Никанор

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Осипов Николай Никанорович

Отец ребёнка: Осипов Никанор

Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ариша

Отец ребёнка: Осипов Никанор

Синицино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Осипов Никанор

Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трибунских Ольга

Отец ребёнка: Осипов Никанор

Воронеж.обл, с.Красное
Смерть
Неизвестно
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