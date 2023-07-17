Покров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покров Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрова (Покрова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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